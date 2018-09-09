〈台北都會〉擴及永和 新北登革熱累計31例

2018-09-09

新增4例 3例在新莊

〔記者何玉華／新北報導〕新北市昨天新增四例本土登革熱，累計已達卅一例，除了新莊區三例，永和區大同里也出現一例，是繼新莊、土城之後，第三個出現登革熱疫情的行政區；衛生局研判新莊的這三例與先前病例的感染場域有關；至於永和的病例基因序列仍待比對，尚無法釐清感染源。

令人憂心的是，新北市新莊、土城、永和等多處地區昨天大雨，雨水沖刷後不但降低先前噴藥、消毒的防疫效果，戶外的容器也會因此積水，增加病媒蚊孳生的風險，衛生局、環保局呼籲民眾加強居家內外的環境清理，並清除積水容器。

衛生局指出，昨天新增的四例，分別是新莊區海山里的五十八歲男性（案廿八）、中泰里四十二歲男性（案卅）、瓊林里七十四歲男性（案卅一），及永和區大同里的卅歲女性（案廿九）；四人在八月卅一日至九月四日陸續出現發燒、頭痛、關節痛、骨頭痛等症狀，經登革熱快篩呈陽性並通報後確診，四人皆住院治療中，狀態穩定。

衛生局的疫情調查發現，新莊三例的活動範圍仍在豐年菜園的高風險場域，案卅與先前的案廿六是同事關係，兩人都感染第一型，研判是在工作地的新莊區中和里感染。

永和病例 感染源待釐清

永和區的新病例（案廿九）在登革熱潛伏期間，活動範圍以永和區住家周邊為主，經實驗室檢驗為第一型，基因序列仍待比對，衛生局、環保局已針對病例住家及工作場域進行噴藥消毒及清除積水容器等，並針對新莊區中和里及永和區大同里病例周邊民眾進行擴大疫情調查與採檢送驗，釐清可能的感染來源。

土城12里 今明展開噴消

衛生局表示，新莊區發生的病例多與豐年菜園的高風險場域有關，市府劃定以中正路、新泰路、環漢路、瓊林路、瓊泰路及中環路約四十公頃範圍，將於明天 （十日）加強戶外孳生源清除及噴消作業，今、明兩天針對土城區的十二個里進行噴消作業。