〈北部〉《「千年不壞」挨批破功》花縣府斥抹黑 劉曉玫批有錢宣傳沒錢修地磚

2018-09-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府號稱「千年不壞」的東大門夜市黑白石磚，被花蓮縣長參選人劉曉玫批評路面龜裂損壞，且石磚因地震位移，產生超過三公分的落差且逾半年未修理。花蓮縣政府昨駁斥「混淆視聽、抹黑」、強調人行道的花崗石較薄，厚度僅三公分才嚴重破損，夜市內部花崗石則有十公分厚；劉曉玫反批「十公分地磚也有出現裂痕」，且縣府有近二千萬元發震災宣傳品，卻沒錢修理地磚「像話嗎」？

劉曉玫說，不僅人行道的地磚破裂產生三公分高低差，夜市內十公分厚的花崗石板也有十多片出現裂痕，證明傅縣長的「千年不壞」經不起考驗，提早九百九十七年破功；至於縣府稱「修繕費被中央大刪減」，劉曉玫也批「荒唐」，直指有八百多萬元灑光碟送大禮包，一千三百萬元買震災國際宣傳廣告，卻說沒有錢修復地板？寧可花二千多萬宣傳傅崐萁地震救災，卻放任人行道、夜市石磚破損，不顧民眾安危。

縣府昨發新聞稿：「候選人發表說辭完全與事實不符、混淆視聽，籲請民眾勿聽信謠言，也盼選舉將近，勿讓政治黑手摧毀打擊行政單位及相關設施管理人員的信心。」建設處表示，○二○六地震後，東大門觀光夜市位於重慶路及自由街交叉口附近的人行道鋪面嚴重破損，但人行道花崗石鋪面是厚度三公分；至於東大門夜市內的花崗石鋪面，石材規格係採CNS 6300規定的一級品，一單元尺寸厚度為十公分，長、寬達到一點五公尺，原設計時因考量鋪面的耐用性與耐久性，故採用厚花崗石鋪面，其抗壓強度可達二千五百 kgf/cm2，抗彎強度可達二百 kgf/cm2，未來日出香榭大道也將使用厚的花崗石材。

縣府︰補助被砍 流標三次

縣府強調，震後已立即提報「陽光電城周邊設施災後復建工程」爭取內政部營建署補助二千萬元，被刪減到僅二百一十五萬七千元，因上網公告招標三次皆流標，第四次公告招標中，預計十一日第四度開標。

東服中心︰已核列32億重建

而針對縣府指控中央給花蓮的震後補助太少，行政院東部聯合服務中心（簡稱東服中心）表示，針對花蓮震災後復建，初步已經核列三十二億七千多萬元的重建經費。