〈北部〉運動中心有安全疑慮？ 縣府︰監測沒問題

2018-09-09

審計室稽查發現多項缺失

〔記者游明金／宜蘭報導〕審計部宜蘭審計室曾對宜蘭國民運動中心工程提出多項糾正，甚至認為有安全風險疑慮；縣府回應，針對審計室的質疑，縣府經過一年監測，建築物並無結構性破壞情形，安全沒有問題。

宜蘭審計室稽查全案發現多項缺失，包括：工程施工期間，泳池為空地狀態，因遭遇連續豪雨，導致地下水位上升，泳池區建物自身重量，恐不足以抵抗地下水浮力，造成結構物上浮之虞，且工程預算未編列地下水位監測系統，未對抵抗地下水浮力不足特殊情況，建立警戒值、行動值及應變措施，顯有影響建物安全的潛在風險疑慮。

該工程於二○一六年三月十五日開工，依規定應於開工前十五天提送施工及品質計畫，廠商卻在三月十日才提報，有逾期提送情事；而縣府一直到八月五日才核定品質計畫書，已逾開工日四個月，審查期限過於冗長，影響後續品質管控作業。

審計室指出，此案因工程規劃期程延誤，施工期間辦理變更設計，導致完工日期展延至二○一七年十月，然而審計人員在去年六月查核，工程實際進度僅四○．六二％，嚴重落後。

縣府︰總清算追究包商責任

縣府表示，審計室只是以數據資料進行結構試算與推測，並不是真的發生問題，且經過一年觀察，泳池區結構物狀況，並無上浮或結構性破壞情形，未來將持續辦理監控，至於工程進度之前雖有落後，但離審計室調查時間已逾一年，目前已完工正在辦理驗收程序，並進行缺失改善，最快年底可以啟用。

縣府指出，廠商逾期提送計畫書，縣府已依契約開罰十六萬元，啟用前，有關工程延宕與品質不合格等問題，縣府會辦理總清算，追究包商責任。