〈北部〉時力新竹募款餐會 黃國昌：監督施政

2018-09-09

〔記者王駿杰、黃美珠／新竹報導〕時代力量昨天中午在新竹市舉辦「監督市政，拒絕護航」募款餐會，為推出的新竹縣、市議員參選人連郁婷、蔡惠婷、黃瑞誠、林彥甫、廖子齊造勢，執行黨主席黃國昌說，不論是誰當縣、市長，時力議員都會履行政見、嚴加監督施政。

時力新竹黨部主委邱顯智說，兩年前立委選戰，時力在新竹市獲得最高的政黨票，根據最近媒體民調，時力在新竹市的政黨支持度也有七％至八％，各區時力參選人都有相當高的機會當選。

而新竹縣長參選人中，無黨籍葉芳棟、國民黨楊文科昨天先後出席「我們要喝乾淨水行動聯盟」等環團舉辦的「乾淨水、垃圾、食安跨域論壇與座談會」，葉芳棟並在「政策承諾書」上簽名，是繼民國黨徐欣瑩之後第二個連署的縣長參選人。

民進黨縣長參選人鄭朝方昨天沒現身，但受訪說，他持續與該聯盟接觸，近期將公布有關環境和水資源保護的政見。

葉芳棟主張把有污染的工業集中後，由縣府代替廠商在出海口前做大型污水處理廠，交人民負責監督。短期則先以小區域的污水處理廠專管到取水區下游排放工業廢水。

楊文科說，如果當選縣長，願訂定頭前溪污染源的總量管制，且做專管排放工業廢水的可行性評估，清查流域上的工廠類型、哪些可以遷移。

徐欣瑩陣營表示，徐欣瑩當選縣長會邀請相關領域的專家及公民團體一同解決問題，也邀請民眾檢視、監督，共同把關，建立公開透明的制度。

此外，前總統馬英九昨天低調到新竹縣，造訪國民黨立委林為洲，對於林顧全大局退出新竹縣長選舉選表達謝意。

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