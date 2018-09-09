〈北部〉新竹國際風箏節 南寮漁港「箏」精彩

2018-09-09

〔記者王駿杰／竹市報導〕二○一八新竹市國際風箏節昨起兩天在新竹漁港（俗稱南寮漁港）國際風箏賽場登場，今年再度邀請歐美、亞洲等百餘位風箏好手「箏」奇鬥豔，雖然飄起毛毛細雨，但大型風箏仍力「箏」上游成功升空，精彩演出吸引現場民眾目光。

林智堅：佔地8公頃 全國最大風箏賽場

新竹市長林智堅，國際風箏賽場面積有八公頃，是全國最大，也是唯一的特色風箏場地，去年正式啟用後舉辦國際風箏節，獲得民眾好評，今年再度邀請各國風箏好手，以愛與童樂為主軸，開啟歡樂的風箏幸福童樂會，要讓新竹市國際風箏節成為南寮漁人碼頭年度盛事。

歐美亞等國高手 帶來精彩風箏秀

今年國際風箏節再度邀請亞洲國際風箏聯合會，與巴西、義大利、瑞典、美國、馬來西亞、印尼、新加坡及台灣等國內外超過百名風箏好手帶來精彩的風箏秀。

其中以新加坡團隊特別設計，二十公尺長的「愛HSINCHU」大熊風箏領頭與巴西隊的俄羅斯娃娃、印尼隊的彼得潘、台灣隊的史迪奇、喬巴等大型造型風箏最吸睛，巴西、義大利團隊也聯袂帶來長二十三公尺，隨風蠕動的毛毛蟲風箏。活動現場並安排街舞版的妖怪手錶、東森yoyo家族、非洲戰鼓等精彩表演。

林智堅說，市府在新竹漁會的支持與協助下，在南寮漁港投入超過十一億元的改造經費，除國際風箏賽場，還打造出人氣爆表的魚鱗天梯、親子沙灘等景點，現在南寮漁港已逐漸蛻變成一個充滿人氣與歡笑的觀光景點，昨天看見人山人海的民眾來放風箏，更讓他覺得當初決心改造南寮是對的。