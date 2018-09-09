〈北部〉捷運經過私地 議員促徵收

2018-09-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運綠線機電、土木工程已陸續發包，其中捷運路線車站、相關設施及高架橋梁墩柱用地，採取一般徵收方式取得土地，但路線經過的道路用地若為私有地，則按大眾捷運法規定給予公告現值廿％到五十％不等的補償；對此，市議員黃景熙為民眾請命，呼籲市府一律採徵收方式，他說，捷運工程經費上千億元，土地費用只佔很小部分，尤其是捷運綠線經過的道路都是重要道路，政府長期占用民地，應該趁著捷運工程一併徵收。

市府捷運工程局長陳文德表示，依照大眾捷運法規定，路線行經處無論是地下潛盾段、上空高架段，都會視潛盾深度、高架高度給予補償，目前捷運綠線平均約四十％，未來會在土地謄本註記；他說，台北市、新北市興建捷運都沒有徵收土地，都是按照規定給予補償，加上徵收費用龐大，也非市府財政能夠負擔。

黃景熙說，捷運綠線主要從八德擴大都市計畫G01站走六號生活圈道路到介壽路，到桃園火車站後轉中正路，之後才到蘆竹、大園區；其中，八德區及桃園區介壽路、桃園區中正路火車站前到大廟路段及慈文路到蘆竹區中正北路段，這些路段大約九成已完成徵收，但仍有一成屬於私有地，比較麻煩的是，中正路從大廟到慈文路段，公有地只有三成，七成都屬私人土地、至今未徵收。