〈北部〉石門大圳巡防道 拓寬完工通車

2018-09-09

紓解金陵路、台66線周邊交通

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區「石門大圳巡防道路改善工程」，斥資五二三三萬元、歷經九個月終於完工通車，巡防道路連接台66線快速道路下方道路與龍潭區福龍路，可有效紓解平鎮區金陵路、台66線周邊的交通瓶頸問題。

台66線周邊的平鎮區金陵路五段到六段、平東路以及龍潭區福龍路，因路幅狹窄、交通流量龐大，上下班交通尖峰時間總是擠得水洩不通，加上許多民眾想經台66線該路段往西可直接接國道一號，往東到大溪接國道三號，讓周邊道路更顯壅塞。

市府協調北區水資源局、石門農田水利會等單位，無償使用北區水資源局土地，將石門大圳兩側的巡防道路拓寬並加強護岸與綠化，讓工程能兼顧石門大圳供水及巡防道路作為汽機車通行、居民休閒散步等功能。

市府工務局表示，石門大圳巡防道路連接舊金龍路、台66線下方的路段長約二八○公尺，拓寬後從原來三．五米增加到七．五米寬，兩側各為單向雙線道（包含機車道），其中，路段因橫跨老街溪而增設兩座橋梁，橋梁寬度與巡防道路同為七．五米寬；鄭文燦表示，完工後民眾可從龍潭區福龍路轉巡防道路連接台66線，就能避開平鎮區金陵路與台66線的交通瓶頸路段，通行更為便利、省時。

接下來會將東豐路連接巡防道

鄭文燦表示，巡防道路改善後可帶動周邊交通及建設，接下來的工程預計將平鎮區東豐路連接到巡防道路；巡防道路穿過台66線後，計畫打通到平鎮區平東路通濟橋，道路長度約一千公尺、寬十至十二米；未來龍慈路也要打通到台66線，將來會成為平鎮區東勢庄、金陵路到獅子林的平行替代道路，總工程經費約四億元。

工務局長黃治峯表示，這段一千公尺長的替代道路（暫定為金陵二路）將於年底定線，預計明年完成細部設計規劃、後年發包，目前市府與沿線地主協議價購中。