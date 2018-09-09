〈中部〉綠控假民調真抹黑 藍：內容合理

2018-09-09

綠批假借民調 利用語音散播不實消息

〔記者蘇金鳳、黃鐘山／台中報導〕「假民調、真抹黑」林佳龍競選團隊八日召開記者會，指控國民黨為了勝選，前晚利用語音假民調，傳播林佳龍賄選不實消息，根本是最新型態的選舉奧步，呼籲國民黨停止抹黑的選舉，並要求國民黨說明，若是國民黨所為，必須道歉，若不是，要求檢調調查。

對此，國民黨市長參選人盧秀燕競選團隊回應，國民黨市黨部的民調內容很合理，根據新聞報導，又沒有直接指控，檢調也確實在偵辦，不覺有任何問題。林佳龍不做虧心事，不怕讓人知道，如果梨山餐會不是賄選又何必怕民調，恐怕作賊喊抓賊。

語音播完電話就掛掉 受訪者無法回應

林佳龍競選團隊副主委張廖萬堅與何欣純等人召開記者會，指控前天傍晚，許多市民接獲自稱是語音民調的電話，內容為「你好這裡是國民黨語音民調，想請教你知不知道林佳龍後援會舉辦餐會涉嫌賄選，現在檢調單位已經在偵辦？知道請按一、不知道請按二」，民眾想再回問，電話就掛掉了。

他們又說，民眾接到這通語音民調都很錯愕，但想再進一步詢問，電話就掛斷了，根本就假民調之名，行抹黑之實，因為這根本不是民調，民調是要讓被訪者有回應，對手就是要散播林佳龍賄選不實消息的意圖。

林佳龍競選團隊也找來四位接到語音民調的民眾至記者會作證，四人都表示接到後很錯愕，還要再詢問，電話就掛掉，根本就是要散布不實消息的用意。

國民黨：民調有署名 未引導何來造謠

國民黨台中市黨部說，此次電話民調有署名，題目只問民眾知不知道，更無價值判斷或引導，何來造謠、抹黑？