〈中部〉同村兩村長參選人涉賄 各10萬交保

2018-09-09

〔記者張聰秋／彰化報導〕村長選戰變成禮品PK戰？彰化縣芬園鄉某一村村長選舉二搶一，兩名參選人同為六十一歲的徐姓女子和莊姓男子，分別涉嫌送出茶葉禮盒及鹹豬肉給村民遭查獲，被警方依涉嫌違反公職人員選舉罷免法偵訊調查，檢方訊後兩人各被十萬元交保，一名樁腳和卅位村民全部請回。

尚未投票，兩位村長參選人同時涉嫌賄選，還能不能繼續選？對此，彰化縣選舉委員會指出，照常可選，當選後若案子定讞有罪、職位遭解職，該村就得再辦補選事宜。

這起賄選案件，由彰化地檢署檢察官施教文指揮查賄小組兵分二十多路出擊，分頭前往疑似行賄徐姓、莊姓參選人及選民家中搜索調查，彰化警分局偵查隊長鐘振邦說，莊男以重八兩、市值約三百元鹹豬肉，涉嫌向選區內選民行賄，徐女則以每盒四兩裝、市值約三百元的茶業禮盒涉嫌行賄選民，搜索過程共查扣茶葉禮盒廿二盒、兩塊鹹豬肉等證物。

鐘振邦表示，徐女買進廿台斤茶葉，分裝後送給八十多位選民，莊男則做了三百台斤鹹豬肉也送給八十多人，後來聽聞遭人檢舉賄選，莊男便立即把還沒有送出去的鹹豬肉拿去烤肉吃掉。

警方轉述徐女和莊男的說法，因為中元普渡才送茶葉、鹹豬肉給村民，跟賄選無關，不過，警方查扣證物中同時查獲面紙文宣品，部分收到禮品的村民也向警方供稱，接到禮物時對方有請託選舉一事。

莊男否認涉賄並說，鹹豬肉每塊六十元，以往每年中秋節或農曆過年節都會與志工、低收入戶、身障者、好友等人分享，今年因為選舉才提前在端午節送，遭質疑賄選很無奈，目前只能平常心繼續參選。徐女的家人替徐女喊冤說，徐女擔任社區理事長，逢年過節就會送茶葉、香腸，今年完成參選登記為了避嫌就不敢再送。