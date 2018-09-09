〈中部〉北斗兩歷史建築修復 民盼開放

2018-09-09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕縣府斥資修復歷史建築北斗鎮保甲事務所及郡守官舍，分別於兩年前、一年前竣工後卻鮮少活化再利用，就連暑假旅遊旺季，保甲事務所都「大門深鎖」，有遊客氣得向本報投訴，簡直花大錢蓋「（養）蚊子事務所」，民眾希望縣府應開放、活化古蹟，也讓民眾了解「保甲事務所的歷史」。

郡守官舍 規劃為228紀念館

對此，文化局表示，北斗郡守官舍、保甲事務所修復竣工後，文化局把郡守官舍活化為縣內唯一的「二二八人權紀念館」，目前布置中，保甲事務所現委由北斗鎮公所管理，縣府委託一名在地的王先生駐點管理，由於人力不足，週一、二休館，其次也可能民眾到訪時剛好管理員外出。

保甲事務所 朝日照據點活化

北斗鎮公所主秘陳世麟表示，北斗鎮公所管理保甲事務所後，想要活化再利用，卻發現該所土地七十七坪竟有三分之一為國有財產局所有，他們一度想規劃作藝文展覽，也有意讓文創業者進駐，但是皆因為土地問題尚未解決，才未有進一步的規劃。

陳世麟指出，目前他們把該處規劃為「巷弄老人日照據點」，將來老人照護會結合文化活動，之所以不開放乃因貿然進行商業招標，將來收回來會更麻煩，因此將待國有土地問題解決和巷弄日照據點計畫完成後再開放。

郭姓國中歷史老師說，她上個月到北斗鎮想拜訪歷史建築「富美館」、「保甲事務所」、「北斗郡守官舍」，其中保甲事務所、北斗郡守官舍均大門深鎖，保甲事務所位於鬧區，他特別問附近的居民，居民向他說，「落成後幾乎關著」，北斗郡守官舍則掛著「二二八人權紀念館」牌子，她也是不得其門而入。

郭老師說，兩棟建物原本破爛不堪，文化部門共斥資近三千萬修復，讓古蹟復活，也讓北斗多了兩個景點，可惜未能活化，就連暑假都大門深鎖，「政府花大錢，結果在養蚊子」。