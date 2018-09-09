〈中部〉機器人總決賽 198隊拚台灣代表隊

2018-09-09

今年以糧食議題為參賽主題

〔記者佟振國／埔里報導〕二○一八WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽，昨於南投縣國立暨南國際大學舉行，全國一百九十八支國小至大學隊伍參賽，今年以國際關注的糧食議題為參賽主題，如國小組為「避免食物浪費」，機器人任務須根據水果外觀和有效期限來進行分類，選手從機器人組裝、程式設計與測試調校，力求精準完美，盼能爭取最佳成績，代表台灣參加今年十一月在泰國舉行的世界賽，為國爭光。

昨起兩天在暨大體健中心登場

國際奧林匹亞機器人全國總決賽暨南投縣科學創意嘉年華活動，昨起兩天在暨大體健中心登場，暨大附中校長張正彥表示，WRO奧林匹亞國際機器人大賽，每年都會結合世界潮流訂參賽主題，今年國際關注的糧食議題雀屏中選，國小組為「避免食物浪費」，機器人任務須根據水果外觀和有效期限來進行分類；國中組為「精密農業」機器人，任務收集不同農地土壤品質數據；高中職組則為「食物配送」，機器人須正確將不同食物送達正確目的地。

創意賽組則是自訂食物問題而加以解決，參賽選手還要親自向評審解說；大專組進階挑戰賽則是「俄羅斯方塊」，選手要利用機器人將不同形狀物體，於一個木框內組合完成，也是高難度挑戰。

因應今年世足賽，還有混齡組的機器人足球賽，每隊派出兩隻機器人、四隻機器人守門、射門、或進攻等近身競技，刺激有趣。

世界賽將於11月在泰國舉行

台灣玉山機器人協會秘書長鄭瑞瑩指出，比賽優勝隊伍將代表台灣參加今年十一月在泰國清邁舉行的世界賽，去年台灣代表隊一舉囊括五座獎項，表現亮眼，盼今年續創佳績。