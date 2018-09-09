〈中部〉下10年功擊敗前輩 青農獲木瓜王

2018-09-09

林內評鑑 張育慈奪冠

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內鄉農會舉辦木瓜節活動，卅五歲的果農張育慈十年前才返鄉種木瓜，從一竅不通到漸入佳境，終於拿到「木瓜王」頭銜，他表示，種出好木瓜沒有捷徑就是「用心管理」；農會總幹事黃國洲則表示，目前早晚溫差達十度，甜度極高，吃林內木瓜正是時候。

黃國洲說，今年木瓜受大雨影響甜度略降，但木瓜農相當用心，一發現淹水就努力抽水，加上嚴格淘汰劣果，所以品質很好，今年共有五十名木瓜農參加木瓜品質評鑑，木瓜甜度落在十至十三度間，最好的可高達十四度。

用心管理 甜度、口感均佳

評審農試所熱帶果樹系主任李文立表示，今年嘉義以南的木瓜因淹水嚴重影響品質，林內木瓜相對影響較輕，除了甜度略降外，口感、果形都不錯，最後成績出爐，張育慈拿到木瓜王頭銜；第二名廖榮煌、張協瑞；第三名張亦承、林耀熙、林銘科。

張育慈表示，十年前返鄉種木瓜，一開始一竅不通，還好有農會輔導，他也到處向前輩請益，才慢慢上手，過去參與比賽最好的成績是第四名，今年居然能擊敗許多教過他的老師，讓他喜出望外，要種出好吃木瓜不能取巧，要「用心管理」，按步就班才能有好成果。

總幹事黃國洲表示，往年木瓜王都是由資深果農奪得，這兩年都是青農奪冠，可見青農返鄉已有成果，對有意返鄉的青年是很大的鼓舞，目前木瓜批發價約卅至四十元，預計一週或十天後品質會更佳，價格也會更好。