〈中部〉百工百業挺改革／嘉義縣長 蔡英文推薦 翁章梁是不二人選

2018-09-09

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕民進黨「百工百業挺改革」嘉義縣場昨天下午在吳鳳科技大學舉行，總統兼黨主席蔡英文與會推薦黨提名下屆嘉義縣長參選人翁章梁歷練完整，曾任農委會副主委，對農業政策熟悉，當選縣長能實現中央的農業政策，「他是最好的縣長人選，沒有人可以比他做更好。」

行政院秘書長卓榮泰、嘉義縣長張花冠、立委陳明文與蔡易餘，及行動綠團隊參選人（議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長）、百工百業人士，共約三千人到場相挺翁章梁；針對前總統馬英九日前為國民黨提名嘉縣長參選人吳育仁輔選時，提及「上天有眼，民進黨居然分裂了」，民進黨秘書長洪耀福稍早在嘉義市受訪說，嘉縣情形有如大家往前走，但有少數、個別不願往前走，只是脫隊，而非分裂。

蔡英文表示，極端氣候易有超級大雨，政府提出前瞻基礎建設計畫，看到問題，事先預防，有好的排水設施，可讓水儘快退掉，未來將進行滯洪池、河川整治和下水道建設，好計畫要落實地方，要選充分理解中央政策、有遠見的人，讓中央地方一條心，合作拚建設，「這沒有第二人，就是翁章梁。」

翁章梁說，若擔任縣長，將成立「新農業發展委員會」，推出新政策幫助農漁民的生產技術、資金、行銷及通路；設立「農漁產業園區」和「長照產業園區」，讓企業界投資；整合觀光軸線，透過異業合作，推出特色遊程，帶動國內外遊客來嘉義遊玩，共享觀光經濟。

翁章梁還說， 若當選縣長，將組織不老社區工作小組，整合衛生、社會福利及教育，協助社區擴展能量，推動不老運動創造不老社區；也將進行庄頭生活調查，瞭解淹水問題。