〈南部〉《豪雨釀災引爆藍綠攻防》李鴻源談治水 黃偉哲酸馬卸任才重用

2018-09-08

〔記者洪瑞琴、蔡文居、萬于甄、邱灝唐／台南報導〕八月下旬的連日豪雨讓南台灣傳出嚴重災情，雖然大水早已退去，但台南市的國、民兩黨昨日仍針對這場豪雨激烈攻防，從「老天有眼」戰到治水策略，豪雨後的政治效應還在台南餘波盪漾。

國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡日前曾因「老天有眼」一事引起軒然大波；她昨早出席府城藍天志工團成立大會，重提此事且說當初是講「老天打臉」，沒想到卻被民進黨惡意扭曲成「有眼」，此言一出，台下支持者叫好，但民進黨台南市黨部隨即發聲明反嗆，蔡的硬拗言論再度傷害南部人，更讓國民黨市長參選人高思博的選情雪上加霜；不僅如此，民進黨籍議員林宜瑾也於市政總質詢時，痛批國民黨只會噴口水、羞辱南部鄉親。

兩黨之間的戰火持續延燒至中午，高思博帶著前內政部長李鴻源到安南區、仁德區談治水，兩人指出解決都市設計不良、治水單位繁雜等問題才是治水良策，否則「不要說兩百多億，再給六百億一樣淹」。

對此，民進黨市長參選人黃偉哲則說，馬政府時代未重用李鴻源，直到卸任才把他捧為「治水之寶」，黃也以員山子分洪道工程為例，李當年反對該工程，如今改善大台北地區水患，可見並非李所有意見都是正確。

相較於激烈的政治攻防，各陣營昨日也以軟性宣傳爭取支持者。黃偉哲發表首支競選主題曲MV《幸福咱台南》，串接從傳統到現代的各種場景，以不同角度呈現台南的美好；無黨籍參選人許忠信推新書《鐵牛之子台灣阿信》宣揚從政理念，並於九日從高雄捷運美麗島站起跑，每週末巡迴各縣市，整合全台支持他的力量。