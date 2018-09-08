〈南部〉雷雨夜間急襲 安南、永康又淹水

2018-09-08

代理市長李孟諺 今提前返國

〔記者洪瑞琴、萬于甄、邱灝唐／台南報導〕台南市昨晚一場大雷雨，讓安南、永康等地皆傳出災情，民宅淹水且水深及膝，所幸水來得快去得也快，在雨勢減緩後迅速退去。不過，因週末又有鋒面來襲，正在土耳其的代理市長李孟諺提前於今日返國坐鎮。

宣洩不及 安中路水淹50公分

昨晚的大雷雨來得又快又急，安南區安中路段因宣洩不及，導致「安中河」再現，部分來不及架起防水板的店家看見大水沖入，臉都綠了，最深處達四、五十公分，許多車輛看見積水紛紛掉頭，造成周邊路段大塞車，幸好雨停後水就退了。

永康中華路巷內又淹 安置7住戶

同一場雨也讓永康傳出災情，中華路巷內再度傳出淹水，地點即是日前因建商私設的地下箱涵堵塞，造成廿多間民宅淹水的位置，而昨晚再度淹水也讓居民質疑是市府將抽水管線拆除才致災。

對此，水利局澄清，抽水機一直在現場待命，並有專人負責，因考量到商家做生意，以及不影響交通，才暫時拆卸排水管，但降雨後已立即組裝，投入排水工作。市府也考量安全因素，昨晚安置七名住戶至附近飯店投宿。

由於氣象預報指出，週末將有鋒面來襲，目前正在土耳其爭取二○二○年第十七屆世界歷史都市聯盟大會主辦權、原訂十一日返國的代理市長李孟諺，提早於今（八）日回到台南坐鎮。