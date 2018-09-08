〈南部〉吊車陷坑洞 市府：與豪雨無關

2018-09-08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕昨日南區發生一百噸吊車在箱涵施工現場塌陷意外，市府澄清，單純是因為箱涵老舊，頂板不耐重壓造成的意外，與豪雨無關，受損範圍集中在車體部分，沒有立即性危險，將吊掛排除並進行後續作業，但到昨晚為止，吊車業者為了責任問題仍與市府溝通中。

箱涵老舊 頂板不耐重壓所致

市府指出，該路段下方箱涵因為已超過三十年，逐漸毀損，甚至曾造成小規模坍塌，雖然尚未影響正常行車安全，但為了保障用路人，水利局三月起進行箱涵更換工程，昨天由廠商調動一百噸的吊車前來準備施工，吊車到場時，因車體太重才會陷落，這起事件單純是施工車輛陷入，並非一般民眾車輛路經陷進坑洞。

對於八月連續豪大雨，將大台南道路炸出大小坑洞二千多個，其中有兩部砂石車因道路下陷而卡洞，幸無人受傷；工務局表示，已全力動員填補完畢，而面積較大坑洞有長榮路一段一二五號、建平九街口，崇明四街口及城西街垃圾場聯外道路等四處，分析原因有三十年前老舊箱涵、維生管線，或老舊道路影響，與南市道路品質並無關係。

此外，六月間，安平區建平路與建平九街路口的下陷破洞，經機具開挖，最後確認是自來水管破裂，大量出水造成掏空下陷；還有東區大同（林森）地下道機車道、崇明路與永康區大灣路坑洞都和地下管線滲漏，造成沙土流失有關。

不過，建平路地底下埋設的污水管因年久，為避免日後再發生坍塌問題，水利局已決定封閉這條老舊污水管，重新設置新管線，以確保道路交通安全。

工務局表示，路面坑洞除該局派員巡查及民眾通報修補外，地下暗藏管線滲漏造成塌陷主因占約八成，因此也積極要求各管線單位所屬管線使用年限超過廿年或曾經在同一路段下陷兩次以上，進行自主檢查並改善，若經主管機關通知但未依限配合改善，造成路面下陷，可依違反「台南市道路挖掘管理自治條例」規定，處罰鍰三萬元至九萬元並限期要求改善。