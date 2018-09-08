〈南部〉抽驗製麵業小吃店18件麵條 3件不合格

2018-09-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市行政暨國際處指派消保官、會同衛生局稽查製麵業者與小吃麵店，共抽檢十八件樣品送驗，結果有三件不合格；相關單位已要求業者禁止販售違規產品，並將案件移送產地主管機關裁處。

3件驗出違法添加防腐劑

行政暨國際處指出，抽驗項目主要是防腐劑及過氧化氫，共抽檢十八件樣品送ＳＧＳ檢驗，檢驗出違法添加苯甲酸（防腐劑）有三件，過氧化氫均未檢出。

均為台南同一工廠生產

行政暨國際處表示，抽查對象包含三家製麵業者與十三家麵店，其中湖內區某餐館所採三件麵條樣品，都驗出違法添加苯甲酸（防腐劑），三件麵條樣品均為台南同一工廠生產；其餘本市工廠十五件麵條，都沒檢驗出防腐劑及過氧化氫，合格率八十三％。

行政暨國際處說明，麵食為民眾常吃食物，有些業者為延長保存期、常違法使用防腐劑等添加物，為確保市民健康，行政暨國際處指派消保官、會同衛生局稽查員針對製麵業者及小吃麵店使用麵條。

違者最高裁處300萬元

行政暨國際處處長陳瓊華呼籲製麵業者勿違法使用防腐劑，麵攤也應慎選供應廠商；消保官則補充，苯甲酸雖屬合法食品添加物，但依食品添加物使用範圍等標準，苯甲酸不可添加於麵條，違者可裁處三萬元以上至三百萬元以下罰款，相關結果已移送台南市府處置。