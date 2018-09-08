〈南部〉防卑南溪砂塵 水覆蓋工程趕工

2018-09-08

今年首波東北風週末報到

〔記者王秀亭／台東報導〕今年入秋第一波東北風週末報到，抑制台東縣卑南溪揚塵的水覆蓋工程卻在八二三豪雨時遭到破壞，避免東北風再度揚起卑南溪砂塵，縣環保局長謝清泉表示，豪雨停後就派挖土機進駐，中華大橋至出海口部分昨天已完成九成，但全數完工還要再兩週的時間。

東北風一來，揚起卑南溪床上的陣陣砂塵，吹進台東市區，常讓民眾苦不堪言，縣環保局在中華大橋進行的防砂塵水覆蓋工程近年奏效，卻禁不起豪大雨的沖刷，八月底豪大雨再度毀壞水覆蓋工程。

謝清泉表示，入秋即進入東北風的季節，避免台東市區再受風吹砂影響，雨停卑南溪水稍退後，隨即派挖土機進駐搶修，無奈河床含水量高，挖土機須步步為營，以免陷入溪床砂石中。

昨天五部挖土機在中華大橋東西兩側的卑南溪床上加緊趕工，謝清泉說，經過一個星期的搶修，中華大橋下游（卑南溪出海口）約已完成九成，但中華大橋以西往台東大橋水勢仍舊湍急，挖土機只能盡力搶修，水利署第八河川局也已調派挖土機進駐，搶修台東大橋上游的水覆蓋工程。

估還需兩週才能搶修完成

謝清泉坦言，水覆蓋工程初估還需兩週才能搶修完成，確實憂心入秋第一波鋒面報到，恐揚起卑南溪砂塵，這個週末會持續搶修，亦會盡量保持溪床濕潤狀態，減少東北風揚起砂塵的機會。