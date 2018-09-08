〈南部〉陳樹菊圖書館翻新 打造咖啡館風格

2018-09-08

延續愛心 台大EMBA 104B全班募款

〔記者張存薇／台東報導〕台東市仁愛國小陳樹菊圖書館因尼伯特風災重創，再加上設備老舊、沒有冷氣，變得冷冷清清，為了讓小朋友愛上閱讀，台大EMBA 104B全班合力募款翻新，昨天重新啟用，架上擺了每位師生的環保杯、營造「星巴克」風、兩層樓的旋轉溜滑梯搭配充滿童趣的北極熊與森林牆面，讓陳樹菊圖書館變成台東最美的圖書館之一。

愛心菜販陳樹菊長期行善，曾在二○○一年捐出四百五十萬元給母校仁愛國小興建圖書館，不過因為沒有冷氣，又只有大大書櫃，部分設備也陳舊，慢慢的學生少來、也積滿灰塵。

發起人黃明展說，當初全班聚餐時，決定每人捐一千元做些事，剛好得知仁愛國小圖書館有改善需求，因此募集了十萬元協助修繕圖書館外防颱門窗，後來發現學生都不愛進圖書館，因此希望延續陳樹菊的愛心，大家再集資一百卅萬元幫助打造這座「非典型圖書館」。

師生都有專屬杯子 志工媽媽準備飲料

圖書館牆面都是「森林與北極熊」，設計師SMART（莊信棠）說，設計融入環保概念，希望大家想想未來可能發生北極熊進入森林的狀況，而每位師生都有一個專屬的杯子、學生畢業後才可以帶走，就是希望讓小朋友少用紙杯，樂於進入圖書館享用志工媽媽準備的飲料，館內還有兩部腳踏車踩了可發電，讓小朋友身體力行體認節約用電。

黃明展說，讓小朋友愛上閱讀、進而透過閱讀獲取新知、勇敢面對世界的變動，此外，全班也將持續協助，將聘兩位台東大學學生擔任課輔老師，讓小朋友們放學後可以待在圖書館、家長也安心，而廣達電子公司董事長林百里也贊助圖書館五台筆記型電腦，並捐助十萬元供課輔經費，一起讓陳樹菊的大愛延續。

而愛心菜販陳樹菊因為人在高雄，並未到場。