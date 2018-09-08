〈南部〉楠梓道路坑洞擺警示錐 女騎士仍慘摔

2018-09-08

〔記者蔡清華、王榮祥／高雄報導〕高雄市暴雨後市區道路出現大量坑洞，昨天凌晨一名女騎士於楠梓區左楠路，誤陷擺放警示錐的路面坑洞，當場摔車送醫幸無大礙。

昨天凌晨一名女騎士行經左楠路，不慎陷入坑洞，跌落倒地，機車則往前滑行近五十公尺，目擊民眾見到受傷女騎士驚嚇癱坐地上，被抬上救護車送醫救治觀察。

兩天超過五個人摔車

警方勘查發現，為了謹慎起見，女警詳細丈量坑洞大小，發現摔車的坑洞寬約一百公分、深度三到十公分不等，在坑洞前有擺放警示錐，附近中油的保全員表示，這兩天超過五個人摔車，曾打了多通1999反映；警方表示，從八月廿四日到昨天，左楠路已發生六起摔車意外。

高市工務局昨表示深感抱歉，並說明該路面於八月有巡查坑洞修補，六日強降雨使得路面溼滑、雨水滲入瀝青鋪面，加上重車剎車衝擊，瀝青面層剝離、線圈外露。

工務局緊急修補完成

工務局已緊急於現場進行路面小面積刨鋪，將嚴重坑洞修補完成並拆除線圈，後續將加強該路段巡補，另主要道路每日也會主動巡視，以保障市民通行安全。

養工處表示，先前接到通報的五千個坑洞已於昨天全數修補，昨天起已展開道路刨鋪。

養工處鑑於這起案例，已總動員巡視各修補路段，確認是否還有類似情況，並立刻進行處置。