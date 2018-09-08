〈南部〉鳳山交通革新 車禍比去年同期少500件

2018-09-08

改善易肇事路口 規劃公車轉運站

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區發展早路型複雜，今年一至八月車禍六千四百多件，地方促市府推動交通革新；交通局廣納地方民意，改善易肇事路口，比去年同期減少五百多件，並規劃兩個公車轉運站，隨著鐵路地下化下月通車，串聯捷運等交通網絡綿密，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸系統，評估公民對話可行性。

根據統計，鳳山今年一月至八月發生車禍六千四百多件，造成五千二百多人受傷，其中有八起死亡車禍，造成八人死亡、五人受傷，鳳頂路發生四十多件最多，其次是五甲、鳳松路各發生卅多件。警政署分析近十年車禍肇事，以駕駛人因素達九成七。

交通局表示，今年針對易肇事路口加強改善，包括鳳頂、過埤路口等，鳳頂路南向北設有右轉專用車道、東向西設有機車優先的慢車道，過埤路東西向禁止左轉（八八下交流道車輛不在此限），並增設闖紅燈及測速照相機，加裝紅藍爆閃燈，搭配警方加強交通違規取締、早晚規劃交通崗疏導。

設右轉專用車道、測速照相機

中山路、五甲路自強夜市停車位不足，加上攤販占用道路，經發局市場管理處近期邀集攤商，要求大家發揮自律精神。

民進黨選將林智鴻促市府改善大眾運輸系統，透過公民對話或工作坊，讓用路人參與決策機制；基進黨選將李雨蓁指出，中山路、五甲社區停車位不足，市府應與住戶研議解決之道，並加速推動捷運黃線改善交通。