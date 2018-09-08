〈台北都會〉申請世界運動首都 「台北很有機會」

2018-09-08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市繼二○○九年主辦聽奧、去年世大運，為了進一步向國際宣示台北與運動的連結，北市體育局今年二月向歐洲運動城市聯盟（ACES Europe）申請「世界運動首都」，目前已進入最後階段，預計十月底公布結果，ACES秘書長Hugo Alonso表示，台北是優秀的城市，很有機會成為世界運動首都！

ACES Europe針對城市的特色、運動設施設置、舉辦國內外賽事、市民健康、市民參與、運動相關組織六大指標進行評估。北市府編列三九○萬元預算申辦，目前除了台北市，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比、土耳其伊斯坦堡也提出申請。

體育局長李再立昨與委員們召開記者會，李表示，去年十二月十九日歐盟相關人員訪台時向北市府建議可考慮申請首屆「二○一九世界運動首都」，外交部對此非常鼓勵，除了可對外推廣體育，還能讓世界看到台灣，對外交也有所幫助，於是在今年二月正式向ACES Europe提出申請。

ACES Europe過去僅在歐盟國家評選運動首都，今年首次延伸至世界各國，李再立指出，台灣首都台北市與阿拉伯聯合大公國首都阿布達比皆進入最後階段，將從中選一成為「世界運動首都」，十月底將公布最後結果。

現場媒體問Hugo Alonso認為台北成為「世界運動首都」的優勢為何？他回答，台北市最大的優勢就在全民參與運動，給人非常熱情的感覺，台北很有機會成為世界運動首都。