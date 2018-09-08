〈台北都會〉亞培安素等6產品 全面下架

2018-09-08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕亞培安素被投訴出現變質、結塊的情形，北市衛生局昨公布調查結果，經約談業者、調閱進口報單及比對客訴紀錄表，發現亞培安素原味、腎補納、普寧勝、管灌安素、健力體及愛美力HN六款產品，八個月接獲六百多件客訴，由於業者無法提供安全證明，要求全面下架，衛生局還發現業者未向衛生單位通報此事，準備在下週一美國總公司來台當面對質，以釐清責任。

8個月接獲600多件客訴

北市府參議兼代衛生局科長王明理說，經兩日約談亞培台灣分公司業者，包括亞培安素原味、普寧勝、腎補納、管灌安素、健力體和愛美力HN六款產品，今年起國內進口兩百多萬罐，一到八月接獲六百多件客訴，業者稱向國外廠商回報，國外廠商排除是不安全事件，因此未召回和下架。

業者無法提供安全證明

但王明理指出，至昨下午五點，業者仍拿不出安全證明，因此依台北市食品安全自治條例，即起全國藥局與醫療院所等三千多個通路全面預防性下架，並針對不同批號全面抽驗六款產品，檢驗結果預計一週後能出爐，若確定產品變質，可依食安法開罰六萬至兩億元罰鍰。

王明理說，經查發現廠商有通報國外廠商，卻沒通報國內地方衛生局或中央衛生主管機關，儘管台灣分公司聲稱是國外廠商有品管的檢測報告，排除是不安全事件，因此沒通報，但政府在乎產品品質安全，不能依照客訴紀錄就認定沒通報，美國總公司人員下週一來台展開行政調查，若確認依規定未通報，可開罰三萬至十萬元罰鍰。