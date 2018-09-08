〈台北都會〉光纖到府政策 用戶不到一千人

2018-09-08

議員批市府簽不平等條約

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市前市長郝龍斌任內推出「光纖到府」政策，讓廠商台灣智慧光網（簡稱台智光）獨攬廿五年經營權，但市議員林世宗昨天於議會總質詢指出，北市府與台智光簽署的是不平等條約，政策推出多年服務不到一千人，還涉嫌圖利廠商，暗示現任市長柯文哲應和廠商解約。但柯文哲保守表示，儘管不合理但卻合法，因此還要再跟廠商協商。

林世宗指出，郝市府當初為促成光纖到府，提出許多優惠廠商的招標條件，包含免徵公有設施費、保障得標廠商基本收入、開放廠商下水道管道附掛光纜不限定非破壞工法等，不僅幫廠商省下一．三億元，廿五年的經營權，只收六千萬元保證金，等營運合約結束後，廠商還可全數收回，但這項政策上路多年來，用戶竟不到一千戶，根本就不合需求。

林世宗：涉嫌圖利廠商

林世宗表示，他在二○一五年柯文哲上任初期，就曾揭發此案，因此被廠商多次提告，但柯文哲四年任期快過去，解約至今卻沒下文，但市府與台智光的合約中，其實有接管機制，只要乙方（台智光）營運不妥，甲方（市府）有權要求乙方改善，若不改善可協商，雙方最後若無共識甲方得依法接管，暗示市府應與廠商解約。

柯：不合理但合法 將協商

柯文哲回應，這是前朝簽的合約，當初預估要擴及四成市民的用戶，但現在一千戶都不到，這是嚴重估計錯誤。柯文哲也說，合約他看了也是覺得不合理，又是合法不合理，已要求資訊局長李維斌找廠商來談。