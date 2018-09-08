〈台北都會〉柯又嗆「體制外」 吳音寧︰盼勿政治提款

2018-09-08

柯批吳「是體制內總經理 不是還在搞農運」

〔記者黃建豪、楊心慧、吳欣恬／台北報導〕第一果菜批發市場改建案掀風波，市長柯文哲槓上台北農產運銷公司總經理吳音寧，繼兩度於市議會備詢爆粗口後，柯文哲昨再砲轟吳，「妳是體制內的總經理，不是還在搞農運。」吳音寧昨於臉書發文強調，無意激怒誰。對於柯市府一再指責不溝通，吳音寧也釋出善意，稱下週一將出席市府的雙首長會議，說明北農對改建案的建議。

這次爭議，緣起於市議員簡舒培日前質詢柯文哲批發市場改建案，為何不採納吳音寧省十一億的版本，原本就抱怨難與吳音寧溝通的柯市府更加不滿，隔空交火當下，吳音寧將考察報告公布於臉書，柯文哲連續兩天氣到脫口情緒性字眼。

柯文哲昨批評，「妳是體制內的總經理，不是還在搞農運，哪有說妳在體制內跟長官溝通，是透過臉書，這實在太奇怪，難道妳上班都用臉書跟老闆溝通？」

吳：無意激怒誰 下週一將出席雙首長會議

柯文哲表示，下週一市府將加開雙首長會議討論改建案，到時候吳音寧就進來雙首長會議討論，他通常不會出席，因為市場工程細節是由主辦單位負責，所以會交給工務局長彭振聲、產業局長林崇傑與市場處，回歸專業處理。吳音寧昨則透過臉書聲明，稱政治是眾人的事，但她不是候選人，不是選戰工具，更不希望成為誰的政治提款機，自己無意挑戰誰或激怒誰，只是攸關農產運銷的重大公共建設，盼大家集思廣益，才能研擬出更好的方案。

北農大股東之一的農委會主委林聰賢緩頰，雙方站在不同的考量點上，意見不同是好事，重點在於如何做有效的協調。林聰賢也強調，若排除政治元素和考量，吳在執行工作上仍「合乎當總經理必要的任務承擔」；至於吳音寧不去備詢，林聰賢說，如果撇除在議會被某些人把她當政治提款機，認為吳還是要到議會去。

議員：市場改建找「柯友友」 柯才是體制外亂搞

但民進黨市議員王世堅批評，體制外亂搞的事情，柯文哲才是罄竹難書，像目前柯市府的果菜市場改建版本，不知有多少內容是皇昌營造提出，皇昌是斥資五十五億元環南市場改建案的建商，更是「柯友友」，身為廠商因覬覦市場改建肥肉，而參與改建方案的制定，等同「選手參與裁判的規則訂定」，柯文哲卻放任這種情況。