〈台北都會〉抽查市售兒童單車 新北逾8成不合格

2018-09-08

消保官隨機挑六件送檢 僅一件符合規定

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府消保官隨機挑選六件市售兒童自行車，送檢驗機構檢驗煞車、踏板、坐墊、鍊蓋的安全性，結果只有一件符合規定，其餘五件都有不符合國家標準的情況，不合格率高達八十三．三％。經濟部標準檢驗局已要求不合格的商品限期回收改正。

煞車、坐墊、螺絲、輔助輪 有安全疑慮

法制局局長黃怡騰說，六件商品中，有兩件煞車力未達規範要求，影響幼兒騎乘安全；一件坐墊強度不足，測試後發生斷裂；一件後輪軸螺絲突出過長，恐刮傷幼兒腿部；兩件輔助輪寬度不足十七．五公分，恐造成翻覆。此外，五輛有安全疑慮的自行車，統統都沒有說明書，還有一件沒有商品檢驗標識。

依據法制局委外檢驗的結果，只有在愛買復興店購買，由傑可企業進口的十六吋熊貓童車符合標準；另有一件在婦嬰用品百貨購買的十六吋腳踏車，連最基本的商品檢驗標識都沒有。單車學校校長謝正寬表示，部分腳踏車的零件，可能使用塑化劑或有危害已被禁用的物質，商品檢驗是最基本的把關程序，建議民眾要選購有檢驗標識的商品。

主任消保官王治宇進一步指出，除了國家標準規範外，幼兒自行車還有其他安全疑慮要注意，尤其幼兒平衡感及肌肉發展尚未成熟，部分手煞車過緊，連成人使用都覺得費力，幼兒根本不可能有足夠的握力控制煞車；部分後輪軸螺絲，雖然符合國家標準長度限制，但沒有附加塑膠保護蓋，或螺絲過長，都容易刮傷幼童。

其中一件無商品檢驗標識 最高罰250萬元

王治宇也呼籲，經濟部標準檢驗局應檢討兒童自行車國家標準，並擴大查核市售車輛。經濟部標準檢驗局科長楊禮源表示，沒有商品標識的商品，已經在進行廠商調查，若確認逃避檢驗屬實，依法可處廿萬元以上、兩百五十萬元以下罰鍰，其他不合格的商品，已限期回收改正，若未改正，可處十萬元以上、一百萬元以下罰鍰。