〈北部〉「魯蛇」翻身拚技藝 錄取虎尾科大

2018-09-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕即將到國立虎尾科技大學報到，廿四歲的宋嘉倫滿懷自信「自己終於不再是魯蛇啦」。宋嘉倫當年考上第一志願花蓮高中卻休學，求學過程找不到興趣，高中沒畢業就去工作，擔心自己「一輩子當魯蛇」決定奮發起來，找到汽車修護的興趣，不僅完成高中學業、考取汽車乙級國家證照，還錄取國立虎尾科大！他說，對電動車也很有興趣，希望將來成為專業技師。

他說，當年考上花中雖高興，但唸書不是他的興趣，成績不好挫折感也大，高二就休學，想起小時候喜歡看飛機，轉入中正預校當飛行預備生，但軍校生活嚴格，又轉學去台東念私立高中，他當時很怕以前的同學來關心他，壓力超大，高中也沒念畢業，直到當年高中同學都畢業才回來花蓮工作，因為僅有國中學歷，能找的工作就是餐廳服務生、打掃民宿、當店員，薪水都不高，才意識到自己的工作缺乏專業、容易被取代。

直到有一天，宋媽媽請兒子幫忙開車去保養場維修，宋嘉倫說，他當時看著修車技師把車輛升起、鑽進車底穿梭檢修，突然發現這才是他想做的工作，於是到保養場工作「從頭開始學」，三年的時間累積很多經驗。

他說，當時有位長輩告訴他，「失敗是會習慣的」，不能一遇到挫折就逃避，一直失敗下去。他痛定思痛決心「回學校去吧」！

宋嘉倫二年前插班進入國立花蓮高工進修部二年級汽車科時，已經二十多歲，白天上班晚上讀書，雖太久沒有接觸書本唸起來很辛苦，他還是努力學習汽車修護專業，二年級就拿到汽車修護丙級證照，高三還鎖定汽車修護乙級證照，由於花蓮高工沒有汽車乙級考場，他每週都從花蓮趕到國立台東專科學校受訓上課，並取得乙級證照，申請錄取虎尾科大進修部四年制的車輛工程系。