〈北部〉台灣獼猴保育類除名 苗栗縣府：仍不可捕殺

2018-09-08

由保育類降為一般類

〔記者彭健禮／苗栗報導〕行政院農委會林務局於六月間召開野生動物諮詢委員會，確定台灣獼猴等八種動物，由保育類降為一般類野生動物，但現今為修正草案預告階段，苗栗縣南庄鄉就發生一隻台灣獼猴遭獵殺、脫毛，準備被食用的情事。苗縣府農業處指出，一般類野生動物，仍受野生動物保育法的規範，任意騷擾、虐待、捕獵宰殺，最高罰廿五萬元。

目前為修正草案預告階段

台灣獼猴破壞農作事件頻傳，讓農友對台灣獼猴相當傷腦筋，不少農民知悉台灣獼猴被「除名」保育類動物，認為未來遇猴群襲擾，可採「正當防禦」。

分別居住桃園、花蓮的原住民林姓堂兄弟，於本月二日到苗栗縣南庄鄉東河村烤肉，發現山林有台灣獼猴出沒，持無照獵槍獵捕一隻，並宰殺、脫毛準備帶回食用。這對堂兄弟被警方依野生動物保育法及槍砲罪嫌送辦。

仍受野生動物保育法規範

苗縣府農業處自然生態保育科表示，農委會林務局於六月廿五日召開野生動物諮詢委員會，確定包括台灣獼猴等八種動物，由保育類調整為一般類野生動物，但此決議的「保育類野生動物名錄」修正草案，才於昨天由農委會林務局預告，預告期為二個月，待預告期滿，正式公告後，台灣獼猴等才為一般類野生動物。

捕獵宰殺最高罰25萬元

自然生態保育科指出，台灣獼猴調整為一般類野生動物後，仍受野生動物保育法的規範，騷擾、虐待可罰二到十萬元，獵捕、宰殺則可罰五萬元到廿五萬元。

保育類野生動物部分，依法騷擾、虐待，處一年以下徒刑、拘役或罰六萬元到卅萬元，因騷擾、虐待致死處二年以下徒刑、拘役或罰十萬元到五十萬元；獵捕、宰殺可處六個月以上、五年以下徒刑，得併科廿萬元到一百萬元。