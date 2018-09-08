〈北部〉地價稅自用住宅優惠稅率 25日前申請

2018-09-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕地價稅於每年十一月開徵，桃園市政府地方稅務局呼籲，若符合自用住宅優惠稅率者，想減免今年的地價稅，務必於九月廿五日前提出申請，逾期要等到明年才能適用優惠稅率，以自用住宅稅率為例，一般土地稅率為千分之十起跳，但自用住宅用地稅率只要千分之二，相差五倍以上，洽詢電話332-6181轉2362、2368。

目前一般土地採累進稅率，稅率從千分之十至千分之五十五，地方稅務局表示，若為自用住宅用地，都市計畫內土地、面積未超過三百平方米，非都市計畫內土地、面積未超過七百平方米部分，其地上房屋屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有並有戶籍登記者，且無出租或供營業使用情形，得由土地所有權人填具申請書，檢附戶口名簿影本及建物所有權狀影本，申請按千分之二課徵地價稅。

地方稅務局表示，若自用住宅只是部分營業，自用部分仍可按比例申請優惠稅率，例如透天大樓只有一樓營業，二樓以上都是自住，二樓以上地價稅仍可申請按自用住宅用地稅率課徵；另，供工廠、加油站、停車場等事業直接使用之土地，按特別稅率核課地價稅者，也須於九月廿五日前提出申請，請把握申請期限，如果逾期申請則會從申請的次年起開始適用。

地方稅務局表示，以往自用住宅優惠稅率申請必須在九月廿二日前，今年因中秋節連續假日才延至廿五日。