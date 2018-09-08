〈北部〉龍潭聖蹟亭石獅洗壞了？ 文化局︰應是舊傷

2018-09-08

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區「聖蹟亭」為市定古蹟，近日有網友在臉書上指稱，區公所人員竟以強力水柱沖洗古蹟，造成歷史悠久的庭院石獅多處剝落、損傷，質疑公部門便宜行事；對此，市府文化局表示，古蹟只要進行清洗或修繕等，都須提報計畫送文化資產委員會審核，絕不可能使用強力水柱沖洗，獲悉此事後調閱清洗前後照片比對，民眾有疑慮處應是舊有傷痕，實屬誤會。

龍潭區「聖蹟亭」位於聖亭路上、建於一八七五年，是客家聚落自古重視文風的象徵，當地每年九月都會在聖蹟亭，舉辦代表敬字惜紙的「送聖蹟」儀式，目前所見的外觀為一九二五年日治時期所重修，園內共有六隻石獅，入口處有兩隻、爐體左右方各一隻，爐體後方灌木叢處有兩隻。

公所︰軟毛刷、吸水布擦拭

負責維護的龍潭區公所表示，每天都會派員養護聖蹟亭爐體及園藝修整，但已有多年未進行全面性清污，因此，去年十一月委外招標清潔團隊並提報文化局審核同意，在今年四月進行清洗工程，清洗方式是以水霧噴灑，將污水引流沿柱體集中至地面後，再以軟毛刷、吸水布擦拭，並非外傳以強力水柱沖洗。

龍潭區公所人文課長葉佳勛表示，民眾有疑慮的是入口右方石獅，該石獅於二○一二年曾遭不肖人士鑿下，幸好及時被民眾喝止才未遭竊走，但挖鑿過程、摔落地面已造成多處傷痕，重新安置迄今六年，加上石獅位處戶外難免有灰塵污垢附著、顏色暗沉，清洗後會讓破損處看起來更明顯，才會被民眾誤認為是「新傷」。

比對前後照片 市府認定沒新傷

文化局文化資產科長魏淑真表示，古蹟修繕或清洗有嚴格標準，管理單位必須提出修繕或清洗計畫，不可能以具有傷害古物的強力水柱沖洗，獲悉此事後已由文資委員比對清洗前後照片，認定清洗未造成新損傷，民眾有疑慮的應是舊有傷痕。