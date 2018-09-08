〈北部〉《桃園》亞矽投資案 議員原則同意連署逾半

2018-09-08

延至12月臨時會再討論

〔記者謝武雄／桃園報導〕中華電信子公司光世代建設、桃園航空城公司合資成立「桃園亞矽創新公司」，將投資八十億元開發「亞洲矽谷創新研發中心」，市府則將青埔三．八一公頃產專區作價投資桃園航空城，市議會昨天討論該作價投資議案，由於議員反對意見仍多，最後由國民黨團書記長林正峰提案，將全案順延至十二月十四日臨時會閉會時再行討論。

由於事先傳出議長邱奕勝希望市府先撤案，待十二月十四日臨時會再行討論，但市府並未撤案，三黨團昨天都採取甲級動員方式要求全員出席，各黨團也都在黨團辦公室討論此案，讓議會充滿「山雨欲來風滿樓」氛圍；為尋求投資案順利過關，市長鄭文燦更率兩位副市長、秘書長到議長室與邱奕勝、副議長李曉鐘溝通。

鄭文燦認為，他好不容易說服中華電信參與這個投資案，這樣的投資對桃園發展具有關鍵影響，如果國民黨議員反對，他也希望透過表決留下紀錄；國民黨團書記長林正峰則表達黨團希望延後到十二月十四日，最後鄭文燦同意延至該日臨時會再討論，但要求三黨團原則同意通過此案，以免投資案出現變數。

現有57議員 38人參與連署

會後三黨團展開「原則同意通過本案」連署，其中民進黨現有廿一人、無黨聯盟七人，廿八人全部連署，至於國民黨雖然只有十人連署，但包含邱奕勝、李曉鐘、林正峰等重要幹部都有簽名，議會現有五十七位議員，只要廿九人連署即過半，昨天共有卅八人參與連署已經過半。

在討論過程中，包含市議員舒翠玲、魯明哲、詹江村都一致認為市府要取得過半的股權，否則白白將土地過戶給「桃園亞矽創新公司」，期間舒翠玲二度發言還遭議員李雲強制止，認為不尊重其他議員，主席邱奕勝只得裁示休息五分鐘，鄭文燦也走到議員席與無盟書記長劉勝全溝通。

最後林正峰提議將全案順延至十二月十四日討論，雖然國民黨議員附議，但民進黨議員反對該提議，而在邱奕勝協商後，全案確定延後至十二月十四日臨時會閉會時討論。