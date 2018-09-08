〈中部〉挑戰泳渡日月潭 44國泳客創紀錄

2018-09-08

16日登場 2.1萬人「泳」闖日月潭

〔記者張協昇／南投報導〕第三十六屆日月潭國際萬人泳渡活動，將於十六日舉行，南投縣政府昨召開記者會，宣布今年共有二一二三隊、二萬一九九六人參加，包括來自全球四十四個國家、遍及五大洲一一四八名外國泳客，創下歷屆日月潭泳渡活動，最多國參加紀錄，英國國家電視台旅遊選秀節目「 The Travel Show, BBC 」也將把泳渡活動宣傳至全球，讓世界看見台灣。

22日首辦馬拉松泳賽 爭取FINA認可

南投縣長林明溱指出，九月二十二日日月潭更將首度舉辦馬拉松游泳國際邀請賽，共有九國近四十名世界頂尖游泳高手參賽，為爭取成為國際游泳總會（FINA）世界馬拉松游泳系列賽積分站認可賽事測試及暖身，以便二○一九年至二○二一年世界馬拉松游泳系列賽，能在日月潭正式舉行，讓日月潭繼中國浙江千島湖後，成為亞洲區第二個獲FINA認可賽事，屆時FINA亞洲游泳總會秘書長（阿曼籍）Taha Al Kishi將出席見證。

南投縣政府指出，為讓活動更加多元化，且兼具生態教育意義，今年日月潭萬人泳渡活動，會在前一天先行舉辦Chinese Taipei第四屆日月潭公開水域游泳錦標賽及泳渡挑戰組，並例照例於泳渡活動當天上午在水社碼頭施放一萬條總統魚。

南投縣政府強調，為提升泳渡活動泳客安全，今年也首次聘請安全管理顧問團隊加入，配合水上勤務即時影像監控設備，建構陸、海、空聯合安全維護計畫，讓泳客游的更安心，確保每一位泳客都能平安順利完成泳渡。