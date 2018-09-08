〈中部〉里長2千、市代1千 太保爆賄選案

2018-09-08

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕年底下屆地方公職人員選舉八月底登記截止，才過一週，嘉義縣竟爆賄選案件，嘉縣調查站、嘉縣警局調查，太保市某里長及某市民代表參選人搭配買票，透過樁腳以里長一票兩千元、代表一票一千元賄選，帶回多人調查，嘉義地檢署複訊後，謝姓市民坦承犯案，檢方訊後無保請回。由於其賄選價碼超過一般行情，顯見選情激烈。

檢方調查，謝姓市民在八月二十九日晚上，分別至王姓及龔姓選民住處，以里長每票兩千元、市民代表每票一千元，一次共三千元買票行賄，謝某分別拿出一萬八千元及一萬五千元給王及龔兩人，遭兩人所拒，謝某坦承犯案。

這次選舉將於十一月二十四日投開票，嘉義市政府昨辦反賄選宣誓記者會，市長涂醒哲、嘉義地檢署主任檢察官謝雯璣、市警察局長林水順等人共同宣示反賄選決心；涂說，市府動用第二預備金五百萬元為查察賄選獎勵金，鼓勵警方強力查察賄選，並印製「反賄選宣導小卡」分送市民，鼓勵民眾勇於檢舉。

嘉檢迄今接獲賄選檢舉情資中，共六十八件列「他字案」；林水順說，民眾檢舉買票專線110或05-2221363，檢舉若屬實，法務部核發檢舉里長參選人賄選獎金五十萬元、議員參選人二百萬元、市長參選人五百萬元。

林水順表示，查察賄選獎勵金從九月起實施，每件查獲獎勵金二至六十萬元，如轄內被其他司法警察單位查獲賄選案，經檢方起訴，依被查獲件數，刑責區及警勤區乃至分局長、偵查隊長、派出所長，將記小過到大過不等。