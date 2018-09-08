〈中部〉嘉市第二衛生大樓沒錢蓋 國有地恐被收回

2018-09-08

不符撥用目的 體適能中心暫停工

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市衛生局規劃在已獲撥用的國有地籌建第二衛生大樓，但因經費短絀，向中央爭取補助未果，遲無法發包施工，年初轉而施作「復健體適能設施中心」，一期已完工，待二期工程完成即可開放民眾使用，但國有財產署嘉義辦事處七月發文衛生局，認為衛生局未依原撥用目的使用，打算收回土地，工程暫停，雙方協調中。

衛局︰擬與嘉義醫院討論共同開發

嘉市衛生局長張耀懋說，第二衛生大樓興建經費估需二．六億餘元，多年來向中央爭取經費未果，便先設置復健體適能設施中心，活化閒置土地，提供無法自主運動的長者使用，未來大樓建好後將此設施納入，不違反土地撥用目的；該局將與衛生福利部嘉義醫院討論共同開發大樓，或向中央爭取國家級大型建設來達成目標。

國產署與嘉市衛生局協調中

國產署嘉義辦事處業務股長施順傑表示，無償撥用這塊土地給市衛生局已十餘年，卻未依撥用目的使用，被該署列為查核對象，施作「復健體適能設施中心」，與當初申報計畫完全不同，因此發文欲收回土地，全案由該署公共財產組與衛生局協調中。

市衛生局副局長廖育瑋說，土地面積約七百坪，復健體適能設施中心佔地三分之一，一期工程年初開工，七月已做好十項體適能設施，二期工程將進行環境改善及施設太陽能板等，收到國產署討地公文後，暫未動工，最近雨後，這塊地與嘉義醫院交界處雜草叢生，將派員清理環境。