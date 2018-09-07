〈南部〉揪感心! 機車對撞倒地 民眾幫撐傘遮陽

2018-09-07

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕台南五日發生一場機車對撞車禍，但大太陽下卻看到最溫暖的台灣人心！周邊民眾事發後立即報警，並放下手邊工作到現場幫忙，一旁的家具店女員工更撐起雨傘為傷者遮陽；她說，因家中也有長輩，將心比心幫助他人。這起事件恰巧被路過的副議長郭信良拍照上傳臉書，網友紛紛稱讚「台灣最美麗的風景是人」。

這起車禍發生於五日中午時分，十九歲黃姓男大生騎車要去打工，不料，在海佃路二段的南向車道，與同向想左轉的六十四歲黃姓婦人碰撞，婦人右小腿骨折，男大生送醫後顱內出血。不過，在這場嚴重的車禍中，卻看見台灣人的善心。

事發當時，附近店家和居民聽到強烈撞擊聲，紛紛走出來查看幫忙，汽修廠的老闆負責打電話；製作廣告看板的員工拿出三角錐擋住車輛。其中，兩名家具店女員工拿出雨傘為傷者遮陽，更成為目光所在；被問及此事，陳慕芸和曾亮芸表示，當時是聽到外面有撞擊聲才出去查看，兩名傷者一開始都倒在地上，但當天太陽很大，摸了一下柏油路面發覺相當燙，所以才拿出雨傘為他們遮陽。

陳慕芸說，由於家中也有長輩，將心比心幫助他人，只是一個小動作就可以讓社會更好。「只是沒想到男大生這麼嚴重。」陳慕芸回憶，當初男大生只說頭很暈，還能自行坐起，竟然是顱內出血。