〈南部〉會勘治水 黃偉哲：提高防洪保護

2018-09-07

邀水利署官員會勘 爭取治水預算

〔記者楊金城／學甲報導〕溪北地區這次慘淹，民進黨台南市長參選人黃偉哲昨天邀集經濟部水利署第五河川局長陳中憲、第六河川局長邱忠川在岸內排水、田寮排水匯流口的急水溪學甲廿六號水門會勘，提出治水對策，他說，中央、市府治水經費都是最優先，將在立法院藍綠對抗中爭取預算到位。

水利署提出「以緩濟急」政策

陳中憲、邱忠川說，這次總雨量大多在六百~八百毫米，強降雨是造成淹水災情主因，當急水溪（外水）水位暴漲時，內水只能靠抽水、滯洪、分流來排水，災後水利署提出「以緩濟急」政策，將治水不急迫的經費，移給縣市急迫治水的工程，近日提報行政院會審核，也正調查各縣市移動式抽水機、抽水站需求。

急水溪原4水門 將擴建為8水門

市府水利局提出治水新工程，水利行政科長林冠宏說，急水溪學甲廿六號水門的四個水門擴建為八個水門，提高排洪量，新建四個水門經費約需八千萬，另外岸內排水之前做的應急工程不足以應付雨災，因溢堤造成淹水，且不少土堤在大水過後崩坍、掏空流失，水利局將提報分七期、總預算廿億元的岸內排水治理工程到今天的前瞻計畫審查會中審核。

黃偉哲：上游疏浚、聚落圍堤

黃偉哲說，南市包括八掌溪、急水溪、曾文溪、三爺宮溪等水系治水計畫，希望在最短時間內治理，提高防洪保護，不管中央還是地方的治水經費都是最優先，前瞻計畫已審核的，該給就要到位。上游疏浚、聚落圍堤也都是治水重點。做好治水，不希望總統來勘災，居民不開心的畫面重現。

此外，立委陳亭妃前天邀請水利署長賴建信到濱海地區會勘，陳亭妃說，設抽水站、滯洪池、加高路基等配套齊備，才能度過淹水危機。

目前將軍區廣三里滯洪池經費二千萬元到位，土地價購完成，但工程多次流標。將軍青鯤鯓南北堤岸加高經費四千五百萬元也到位，工程設計中，漁港岸壁龜裂滲水也將修補。北學甲、北門錦湖、學甲紅茄萣設滯洪池、抽水站、舊頭港加強村莊圍堤、北門區玉港里加高路基都待爭取。