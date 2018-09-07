〈南部〉旗津傳登革熱群聚疫情 中洲渡輪站設篩檢站

2018-09-07

6個航班次 均要檢測體溫

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市旗津區昨傳出登革熱群聚疫情！市府昨宣布今起旗津「中洲渡輪站」將設置發燒篩檢站，早上六時至八時四十分，六個中洲開往前鎮航班均要檢測體溫，若發現發燒或自述疑似症狀，立即送旗津醫院篩檢、隔離，直到隔日檢驗結果證實是陰性才能出院。

研判是在工作地感染

衛生局表示，高市前鎮區明正里一名五十多歲男子，前天被確診感染登革熱，為高市今年第四例本土登革熱病例，其同在旗津區中洲里工作的另名五十歲男子昨也確診感染登革熱，由於兩人均感染第三型登革熱，研判是在工作地感染，為高市今年首起群聚疫情。

衛生局指出，防疫人員會以耳溫槍測量搭渡輪者體溫，一旦發現其發燒或自述有登革熱疑似症狀，即送旗津醫院做登革熱快篩，待隔日檢驗結果出爐，若是陰性排除感染可出院，若染病就需留院繼續治療。民眾若配合這項防疫措施並確診，衛生局會頒發確診獎金二千五百元。

衛生局說，新增第五例本土病例，是五十多歲男性，住小港區店鎮里，其工作地在旗津區中洲里，近期無出國史，活動地點以住家及工作地為主。

病患前天下午出現發燒、腹瀉、紅疹、倦怠及肌肉痠痛、關節痛等不適情形，經衛生單位採檢，登革熱快篩NS1檢驗結果陽性，隨即通報疑似登革熱及安排住院防蚊隔離，昨疾管署確診高市第五例本土登革熱。