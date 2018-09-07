〈南部〉5千坑洞補完 120條路將重刨鋪

2018-09-07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市八月底連日大雨，導致路面出現約五千處坑洞，代理市長許立明昨表示「都補得差不多了」，另將針對一二○條道路「打掉重練」，從基底改良做起，重新刨鋪。

許立明於八月三十日巡視道路時，要求工務局三天內將主要道路的坑洞填平、七天內將次要道路的坑洞填平，以保障汽機車駕駛人的安全。

許立明視察草衙二路道路刨鋪

許立明昨前往前鎮區，視察草衙二路（金福路至漁港路段）的道路刨鋪工程，要求在九月八日完工。他也表示，全市五千處大大小小坑洞，「都補得差不多了」，只要沒牽涉到下面排水系統，都用最快時間補起來。

許立明強調，養工處第一時間用臨鋪方式，把坑洞補起來，但若像草衙路這種主要幹道，補完坑洞後，還要進行全面重鋪，不只要安全，還要舒適。

地質、路面差道路 打掉重練

針對全市一二○條地質、路面差的道路，許立明表示將「打掉重練」，從基底改良做起，再進行路面刨除重鋪，這些路段包括中山路、沿海路、民族路、大中路、九如路、鼓山路等，其中，交通流量繁重的中山四路，將於九月十二日起大翻修。

工務局表示，「基底改良」是採用乾拌水泥處理土壤的工法，利用水泥膠結的特性，大幅提高路基土壤的強度，最後再鋪設瀝青混擬土。

高雄市工務局表示，今年已核定的道路刨鋪經費約十九億元，將持續爭取補助，總經費可望達到二十八億元。

許立明也歡迎市民一起來督工，一旦發現道路施工品質有疑慮、或不符規範，可隨時撥打1999反映。