〈南部〉釋迦外銷 台東地區農會：絕無藍綠問題

2018-09-07

澄清捨近求遠 助開拓北美市場

〔記者王秀亭／台東報導〕民進黨台東縣長參選人劉櫂豪爭取兩百萬元經費，助冷凍釋迦銷往北美，國民黨參選人饒慶鈴認為僅九十六萬元用於購買釋迦，且外銷不該「捨近求遠」，台東地區農會昨天中午澄清，純粹是協助農民開拓其他國家的外銷市場，絕無藍綠問題，盼爭議到此為止。

東區農會總幹事李建通表示，台東釋迦分為大目釋迦及鳳梨釋迦兩品種，年產量分別為三萬六千噸、兩萬四千噸，其中鳳梨釋迦以外銷中國市場通路為主，一年銷往中國約一萬四千多噸，約占產量六成。

李建通指出，農會從二○○○年起協助釋迦外銷，大目釋迦不耐儲運，無法鮮果外銷，加上內銷市場日趨飽和，台東地區農會的釋迦產量占全縣一半以上，為助大目釋迦農民突破困境，農會去年自費以熟果急速冷凍方式，嘗試行銷北美市場有成，卻發現當地有不知道怎麼吃的行銷問題。

他說明，因此劉櫂豪向農委會爭取兩百萬元，從這個月起在美國十五處大型超商舉辦八十場次行銷推廣，兩百萬元中超過一半為急速冷凍、分級包裝及在美國的展銷費用。

強調哪個黨執政 貿易不應涉政治

東區農理事長楊招信說，農會的出發點是助農民開拓更多外銷市場，捨近求遠之說是個誤會，對於無端捲入縣長選舉戰火，農會感到遺憾，因而特別澄清，農民由衷希望無論哪個政黨執政，做貿易都不應涉入政治。