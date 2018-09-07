〈台北都會〉民進黨團現勘大巨蛋 質疑偷施工

2018-09-07

〔記者郭安家／台北報導〕台北大巨蛋上個月火警，議會民進黨團兩度申請會勘遭拒，市長柯文哲前天於議會道歉，民進黨團昨終於現勘，並確認高等行政法院裁定的十四項安全工項，原預計十月完工，將延期至明年二月。但現場的市議員洪健益質疑，很多管路、通風排氣管不在十四項內，屬於機電設施，卻已裝完了，質疑遠雄偷施工。

遠雄指是配合安全工項

遠雄巨蛋公司經理戴景生解釋，議員所說是消防管線，並非水電設施，都是配合工項，通風管也是一樣，該做還是要做完。體育局長李再立表示，市府同仁每天都會拍照，不會有偷施工問題；大巨蛋屋頂要封起來，排水管要先連接，因此有些施工細項會造成大家不同解讀。

議會民進黨團總召李慶鋒表示，看到大巨蛋二樓以上外牆帷幕即將施作完成，剩下大概都是一、二樓的空間，雖然是依高等行政法院裁定，但大巨蛋實際工程進度是不是如表面上停工？還是實際上局部復工？這可受外界公評；黨團有在現場錄影，將比對資料，進一步與市府交換意見。

原預計十月能完成十四項工項，遠雄表示，因現在只能進行單項工程輪流施工，工班調度困難，預估會延到明年二月才會完成。

至於日前發生火災的工區，仍留下深色燒痕。戴景生說，當時在進行電焊工程，因下方擺放塑膠管零件，又蓋上帆布，火星掉落不慎燒起來，不過馬上就用滅火器撲滅，消防隊到場只剩下濃煙，未來電焊時會先清場，並鋪設防火毯，避免再度發生類似情形。