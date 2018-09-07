〈台北都會〉〈果菜市場改建爭議〉丁批柯 把吳音寧當選舉提款機

2018-09-07

姚批柯 言語只有髒話和謊話 改建案亂成一團

〔記者蕭婷方、簡蕙如、楊心慧、李欣芳、周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲近日因第一果菜批發市場改建案，猛批北農總經理吳音寧「不來開會」，但市府官員卻坦言吳曾多次參與會議討論，柯被質疑是政治操作，不僅台北市蔬菜商業同業公會理事長林長平批市府未落實與攤商溝通，國民黨市長參選人丁守中也批評柯，只是把吳音寧當選舉提款機。

民進黨市長參選人姚文智痛批柯，「態度只有傲慢與偏見，言語只有髒話和謊話」，且吳音寧之前就接連遭栽贓、抹黑，更令人為吳抱不平，姚認為改建案非同小可，但在柯文哲領導下，決策亂成一團，「爆粗口都變成小事」，標榜省錢也看不出積極省錢態度；他認為，選舉在即，市府應針對改建案舉行公聽會，廣納建言。

丁指柯為選舉操作 選前才會把吳換掉

對於柯吳近日隔空交火，丁守中指出，半年前柯文哲為了拉攏民進黨中央，不敢對吳音寧怎麼樣，選舉期間把吳當作提款機，柯可能會為了選舉操作，到選前才會把吳換掉。

丁守中認為，改建案這麼大的工程，卻沒經過環評，簡直不可思議，改建過程也沒有充分跟攤商溝通，現在的空間，不足以容納足夠攤商，冷凍設備、冷鏈物流等也都要更新。

蔬菜公會理事長：市府未落實與攤商溝通

昨陪同丁守中拜票的台北市蔬菜商業同業公會理事長林長平表示，攤商絕對全力支持改建，但是市政府到目前為止，都沒有提供攤商任何方案來檢討，針對改建樓層、方式都不清楚，什麼都不知道是要怎麼改建？林認為，改建的事情跟總經理無關，這是市政府發包的，應由市政府來跟攤商協調。

姚：為鬥爭吳 整個官員跟著柯集體說謊

姚文智昨受訪表示，造價一四○億如此重大的改建案，興建後可能影響半世紀，這幾天卻看到柯，「態度只有傲慢與偏見，言語只有髒話和謊話。」姚痛批，第一，柯對省錢沒興趣，根本不是柯所稱為台北市看緊荷包，若北農版可省十一億，「我姚文智半夜都要爬起來看到底如何特別」；第二，整個市場改建案完全沒有ＳＯＰ，被舉發沒有環評，現在才在補救；第三，整個官員跟著柯集體說謊，為鬥爭吳音寧，把所有官員捲入鬥爭漩渦，大家跟著說謊，舉凡出席幾次、有無發言，柯只要說一句「吳算什麼東西」，所有人跟著說謊，這是非常恐怖的事；一個如此重大的市場改建案，裡面充滿謊言、權力鬥爭，視使用者需求、市民利益、市府運作為無物，這麼大的案子搞得一敗塗地，柯不用負責嗎？不用跟所有市民朋友道歉嗎？

姚文智也提出建言，認為柯未來應該舉行公聽會，重新好好討論，並納入三個層次想像，第一，使用者需求，是否真的符合新的時代？第二，如何設計更精良，節省市府經費，如果吳的提案可省這麼多錢，為何不好好考慮？第三，萬華地區以及台北市市場發展的想像也要納入。