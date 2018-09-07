〈台北都會〉占公地蓋工廠出租 新北市府強制拆除

2018-09-07

原地闢公有停車場 年底完工

〔記者何玉華／新北報導〕新北市板橋區南雅西路二段三○一巷弄內一處上千坪市有土地，長期被占用搭建鐵皮工廠出租牟利，市府違章拆除大隊昨天出動重型機具拆除違建，「收復失土」後將闢建一百廿個停車位的公有停車場，預計年底完工。

市府於二○一七年開始執行「點亮新北美樂地」專案計畫，清查並掃除各機關被長期占用的公有地違章建築，再經由跨機關合作，將公有地做簡易綠化、開闢公園或拓寬道路、打通道路瓶頸等。

拆除大隊代理大隊長陳德儒指出，板橋區南雅西路二段三○一巷四十一弄五之五號上千坪市有土地，長期被占用搭蓋兩棟廠房出租，還加蓋車棚收租牟利，違章年收入上百萬元；昨天上午派遣兩台大鋼牙、灑水車、十名工作人員到場強制拆除，下午全數拆完，由於強制拆除違章建築收費自治條例尚未通過，拆除及清運費用將由市庫支出，金額尚須估算。

工務局指出，該處土地與板橋環河公園相鄰，周邊住宅群林立、人口密集，將由養工處闢建一百廿個停車位的公有收費停車場，交由交通局負責管理，預計年底完工，解決附近居民的停車需求，也扭轉市容景觀。

工務局統計，「點亮新北美樂地」專案計畫執行至今，已完成六十八處、總面積達十一．三公頃，其中已開闢並開放使用的公園綠地有十二處，正規劃施工的有十處，其餘則為瓶頸路段打通及簡易景觀綠美化。