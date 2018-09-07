〈北部〉壽豐天橋免拆除 公所彩繪下週重啟

2018-09-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台九線連結花蓮壽豐鄉市區與行政轄區的一座天橋，佇立當地逾十五年，因使用率低，今年被公路總局省道改善計畫列為需拆除天橋，地方居民不捨陳情後，幾經相關單位會勘考量，最終免於被拆除的命運；鄉公所上週起封橋，並邀藝術家彩繪樓梯 ，象徵「老橋重生」，預計最快下週重新啟用。

公路總局辦理景觀營造亮點計畫，陸續盤點省道景觀，壽豐天橋因評估使用率不高，且建物擋住整體行車視野，計畫將在下半年度拆除，地方民眾得知後，紛紛向有關單位陳情，盼能留住這座還有「安全性」功能的天橋。

壽豐天橋存廢問題一度陷入膠著，經公路總局及壽豐鄉公所等單位會勘後，最後決議「不拆了」，並由公所接手天橋管養工作。花蓮工務段長陳景揚說，壽豐天橋雖被列入拆除計畫內，但仍尊重地方民意，加上公所願意協助接管綠美化等工作，已確定能夠保留天橋。

壽豐鄉長張懷文說，天橋東側就是賣場、鄉公所、壽豐國小等行政區域，每天都有鄉民固定往來，壽豐國小更是要求學生上、下學都必須行走天橋，在考量地方行動較慢的長者及孩童安全因素後，極力爭取留住天橋。

鄉公所建設課長黃文宗指出，公所上週起「封橋保養」，派員清除橋面青苔，進行綠美化工程，並邀藝術家彩繪樓梯，讓天橋外觀煥然一新，其中鯉魚圖樣象徵力爭上游的精神，新面貌也盼能成為鄉內特色景點，預計最快下星期就能開放通行。