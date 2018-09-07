〈北部〉傳藝入口處「竹燈山」 遊客：毛骨悚然

2018-09-07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立傳統藝術中心入口處小山丘上的竹燈裝置藝術，入夜後亮燈，被遊客形容成「山上有土地公廟，廟後假山像墳塚，又搭配像鬼火燈飾」，農曆七月看到這些感到毛骨悚然；經營單位回應，尊重各界不同審美觀。

去年二月，傳藝中心藍底白字的停車場繳費亭，被嘲諷是「靈堂繳費機」，引起網友議論，出現「只接受金紙付款，新台幣一律不收」等揶揄字眼，最後被移除，才終結這個網路發燒話題。

遊客張文隆最近傍晚開車路過傳藝中心，看到入口處小山丘有「點點燈火」，搭配土地公廟、圓弧形山丘，拍下照片PO網分享，直指「農曆七月看到兩旁的裝置藝術，真是令人驚嘆，這種美學，個人藝術涵養太差，實在無法理解與享用」，網友上網留言「看起來很像清明節掛墓紙」。

傳藝中心：燈籠節造景燈飾

傳藝中心委託經營單位全聯善美的文化藝術基金會說，園區今年春節舉辦「傳藝燈籠節」，在入口處小山丘設置竹燈，有竹報平安意涵，這些特殊造型的LED燈，成為夜間造景燈飾，也有許多遊客稱讚有創意。

至於入口處小山丘土地公廟，用來保佑平安，管理單位尊重不同角度與觀點，也歡迎大家常到園區欣賞藝術表演、認識傳統文化。傳藝中心去年遊客數超過一百一十萬人次，是宜蘭縣遊憩景點的人氣王。