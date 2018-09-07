〈北部〉國慶煙火9/17測試 花蓮港東堤施放500枚

2018-09-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國慶煙火今年移師花蓮施放，全國人民引頸期盼，目前「煙火定位」日期出爐，暫定十七日晚間七時在花蓮港東防波堤測試。花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，煙火定位日期更改過二次，原為十九日，評估天候因素後，提前至十七日，但仍視天候狀況，隨時調整最後測試日期。

縣府盤點十大最佳觀賞位置

彭偉族說，配合今年國慶煙火在花蓮港東堤施放，活動主場設置在美崙田徑場，縣府觀光處也盤點出十大國慶煙火最佳觀賞位置，包括美崙田徑場、海岸路、北濱公園及海濱街、東大門夜市及太平洋公園南濱段、洄瀾灣步道及化仁海堤、吉安海祭廣場及花蓮溪出海口國姓廟等。

二零一八國慶煙火選定花蓮施放，並在宜蘭舉辦國慶晚會，隨著國慶日進入倒數一個月，相關單位馬不停蹄投入最後籌備工作，國慶煙火定位時間暫定十七日晚間七時至七時卅分在花蓮港東堤進行測試，試放五百枚焰火暖場；台鐵花蓮火車站第一階段新站啟用，也預計配合國慶日，趕在十月三日開放。

今年花蓮國慶煙火施放規模，將比照去年台東國慶煙火模式，依主題搭配音樂施放，預計施放逾萬顆煙火，最終定版數量、主題、樣式及時間長短，將在煙火定位完成後，按照測試狀況微調。

賞鯨業者規畫海上賞煙火

花蓮三家賞鯨業者經評估後，有意配合國慶日創全台先例，推出「海上賞國慶煙火」活動，預估將是史上最浪漫的出海行程，礙於當天花蓮港晚間五時卅分至九時禁航時間及受東北季風浪大影響，業者認為還需從安全、適切性層面審慎研究。

賞鯨業者呂世明說，搭配國慶煙火出海絕對是「史上唯一」，但若提早出海，民眾將在海上停留約四小時且無法折返，加上冬季風浪搖晃，擔心遊客的「適應性」問題。

他說，因「出海賞煙火」是難得機會，三家業者已積極規劃，若可行性評估通過，屆時會有五艘賞鯨船、逾二百名遊客，同時出海至離東堤一公里外的海域觀賞國慶煙火秀，也會在船上提供簡單飲食、安排音樂表演。