〈北部〉經國橋廊帶智慧控制 上班省10分鐘

2018-09-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府與新竹縣政府推動「經國橋廊帶智慧交通改善計畫」，兩個多月來，平均省十分鐘上班時間，改善幅度達六十二％，多數駕駛感到車流較順暢，停等紅綠燈時間減少。市府將進行第二期計畫，鎖定下班時段往竹北方向改善，讓竹科上班族上、下班都不塞車。

這項「經國橋廊帶智慧交通改善計畫」分一、二期，總經費四千四百萬元，第一期針對上班時段七點到九點進行「智慧控制」，總長三．六公里，共在十五個路口設置智慧偵測系統，監測點包括竹北文興路往經國橋竹科方向、竹東經經國橋往竹科方向和南寮台六八匝道經經國橋往竹科方向，已有效改善經國橋和慈雲路長久以來上下班壅塞及車禍問題。

第二期計畫鎖定下班五點到七點時段，針對經國橋廊帶下班時段從園區往竹北方向進行改善，範圍涵蓋園區一路、光復路口、慈雲路、經國橋與台六八匝道到竹北自強南路與文興路口等處。

初步改善措施有增設行車管制號誌調整車流秩序及安全度、重整路廊上各路口號誌時制計畫，建置整體動態號誌控制系統，同時會在園區的資訊可變標誌上發佈往竹北主要路徑的旅行時間，讓駕駛掌握各主要路口和替代路徑的交通狀況。

第二期計畫預計十二月底完成設計，最快明年五月上線運作，預估下班行車時間可縮短五％以上。