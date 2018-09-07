〈北部〉徐定禎轟財政假象 苗縣府澄清

2018-09-07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌近期競選宣傳主打整頓苗栗財務有成，但無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎陣營昨天指出，徐耀昌上任後大砍縣內教育文化、經濟、社區發展等重要建設支出，且歲入還較前縣長劉政鴻執政時期大幅減少，批徐耀昌是以苗栗發展停滯創造改善財政假象。

縣府主計處長陳榮貴回應，徐耀昌縣長上任後，面臨現金周轉不靈，發不出薪水、廠商工程款等窘境，再加上土地增值稅減少、中央建設配合款提高等因素衝擊歲入，縣府被迫減少使用率低、無急迫性及高配合款的建設，另節省非法定社福支出，「當時已無路可走，換任何人執政都必須這麼做」。

徐定禎陣營聲明批徐耀昌「將帥無能，累死三軍」，列出中央審計單位總決算部分資料，指徐耀昌二○一六年歲入較劉政鴻主政最後一年歲入短少廿一‧四億元，卻靠著大砍教育經費、減少經建投資及刪減社區營造、銀髮族照護等經費共四十七‧六億元，憑個人好惡扭曲資源分配，讓苗栗持續落後其他縣市，才成就當年賸餘十三‧八億元的「神話」。

但陳榮貴說明，二○一六年因土地增值稅減少四億元、中央建設配合款提高六‧四億元，再加上前縣長劉政鴻任內販售大坪頂營區、頭份國中土地賺入十一億元，歲入與前一年相較才會有所落差。

陳榮貴說，為了挽救苗栗財政，縣府才減少非法定社福支出，如學童營養午餐、課後輔導等經費，另因應少子化停建新港高中，並節省業務支出，配合停辦使用率低、無急迫性及須高配合款的工程等樽節方案。

徐認為，節流固然重要，但必須合乎公平正義，杜絕不必要的浪費，而非犧牲縣民福祉來美化財政，創造「歲出、入賸餘」的假象欺騙選民。