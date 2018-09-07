〈北部〉桃園亞矽投資案 市府︰參考南軟開發模式

2018-09-07

市府股份未過半 議員質疑沒監督權

〔記者謝武雄／桃園報導〕由中華電信子公司光世代建設、桃園航空城公司合資成立的「桃園亞矽創新公司」，預計投資八十億元開發物聯網等創新產業基地，市府則以土地作價卅五億元給航空城公司投資、占股約四十九％；市府昨天在議會做專案報告，出席的藍營議員認為，高達八十億元的投資案只有四張A4大小說明，有藐視議會之嫌，加上土地價值被低估，根本是「五鬼搬運」。

經發局將送評估報告給議員參考

議會今天閉會原本要討論此案，只是議員對此案仍有意見，議長邱奕勝透過管道與市府溝通希望撤案，留待選後擇日討論，副市長王明德也認為市府的確說明不足，會要求經濟發展局將評估報告送給議員參考，必要時會辦理現場會勘。

「桃園亞矽創新公司」資本額一二五○萬元，光世代建設、航空城公司持股比為六比四；未來市府將位於機場捷運A19站旁三．八一公頃土地過戶給桃園航空城公司，而「亞洲矽谷創新研發中心」第一期開發案預計投入八十億元，桃園航空城公司將以其中一．九公頃土地作價卅五億元進行投資，光世代建設則出資卅七億元，不足部分以融資處理。

王明德表示，根據實價登錄，青埔住宅區成交行情為每坪四十二萬元、商業區七十七萬元，產專區土地評估每坪六十萬元並未低估，至於市府股份未過半，主要是參考南港軟體工業園區（簡稱南軟）開發模式，負責開發的世正開發公司，官股只有卅六％、民股占六十四％，透過民間公司效率，才能在卅三個月完工，政府也賺十七億元，未來，創新基地將可帶動一萬一千個工作機會，年營收高達二千九百億元。

多位藍營議員對此投資案都有意見，舒翠玲、魯明哲、詹江村批評，市府股份未過半沒有監督權，而土地價值嚴重低估，根本就是「五鬼搬運」，不如市府自行開發，或者只提供土地出租，由中華電信主導開發；林正峰、謝彰文、梁為超也認為，市府應該要股份過半取得主導權；黃婉如、陳美梅則指出，這麼大的投資案，溝通、說明卻不足。

綠黨議員王浩宇認為，南港和桃園條件並不相同，評估還要更謹慎；而民進黨議員范綱祥要求，未來「桃園亞矽創新公司」要建立到議會備詢慣例，出席的桃園亞矽創新公司總經理陳光雄則是當場同意。