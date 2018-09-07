〈中部〉4案停車場 獲前瞻補助2.23億

2018-09-07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市繼先前八處立體停車場工程獲前瞻計畫補助十．二二億元，昨日又傳出好消息，大益立體停車場、豐原育英路多目標停車場、潭子國民運動中心停車場及雙十國中地下停車場四案，再獲前瞻計畫補助二．二三億元，充分展現市府向中央爭取建設經費的實力。

位於西區、豐原、潭子、北區

交通局長王義川表示，為改善停車問題，市府近四年來已興闢完成廿二處公有路外停車場，同時廣設路邊停車格，共增加逾九萬格汽、機車停車位。日前交通局提出八案停車場計畫全數通過中央審查，獲前瞻計畫補助十．二二億元，這次大益、豐原育英路、潭子、雙十國中等四案工程，皆明確針對區域停車問題對症下藥，也順利通過中央審查，再獲二．二三億元補助，四停車場計畫分別位於西區、豐原區、潭子區、北區，合計提供約六百格汽車停車位。

交通局表示，除雙十國中地下停車場將於今年底開工外，其餘停車場皆已開工，其中又以大益停車場進度最快，即將於今年十月底完工，十一月初啟用，其餘三案則預計分別於二○一九至二○二○年底如質如期完工。

合計提供約六百格汽車停車位

大益停車場緊鄰西區向上市場及麻園頭溪綠帶，原為地上二層鋼構式臨時建築，僅能提供七十八格汽車停車位，且不符現有建築技術規範。市府評估後，改建為地下二層、地上六層匝道自走式立體停車場，提供約一百五十六格汽車停車位。

豐原區育英路多目標立體停車場，興建立體停車場及豐南地區消防分隊，以解決地方缺乏消防分隊及停車空間不足等問題，將提供約一百六十四格汽車停車位、七十八格機車停車位。

潭子國民運動中心配合地方停車需求，增設地下第二層停車空間，可提供一百八十六格汽車停車位。

雙十國中因周邊住宅大樓林立，又鄰近一中商圈，交通局結合學校興建活動中心及幼兒園教室工程，一併闢建地下一層停車場，可提供一百格汽車停車位。