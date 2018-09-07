〈中部〉防登革熱 彰化加強清除孳生源

2018-09-07

〔記者張聰秋／彰化報導〕登革熱疫情拉警報，彰化縣今年至今已十二例境外移入病例，雖未爆出本土病例，但由於鄰近台中市，本土病例超過全台一半，相同生活圈內，彰化縣不敢大意。衛生局長葉彥伯說，在境外移入病例中八例都是暑假出國旅遊探親感染發病，正值好發高峰期，民眾要提高警覺。

十二例境外移入登革熱病例，越南四例、馬來西亞二例、菲律賓二例、印尼、馬爾地夫、柬埔寨、泰國各一例，幸好，個案都在機場入境經發燒篩檢站篩出陽性，第一時間通報衛生單位處理，目前全部康復，未出現群聚效應，疫情獲控制。

葉彥伯說，衛生局一接獲通報疑似病例馬上採取防疫作為，發燒快篩篩出陽性，立即啟動疫調機制，進行化學防治噴藥和清除孳生源，同時加強列管病媒蚊指數二級以上村里的環境衛生。

衛生局疾病管制科長王曉琪說，依據疾病管制署資料顯示，到目前為止，全台已有八十三例登革熱本土病例，台中市四十七例，彰化縣傳染病流行疫情指揮中心開過多次聯繫會報，加強清除登革熱孳生源，尤其大雨過後一至二週是病媒蚊指數上升高風險期，民眾更要落實巡、倒、清、刷步驟，清除積水容器。

葉彥伯和環保局長阮順寧共同示範巡、倒、清、刷步驟，提醒民眾要把儲水容器加蓋並定期清理，清理掉不必要的容器，根除環境四周病媒蚊孳生源，「全民動起來，讓防蚊牆不要倒！」